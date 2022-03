Heel de Mall wil bakken met Robèrt

’Ondanks corona, hè”, onderstreept directeur Nederland Teun Koek. „Op de dag dat we open gingen, konden de mensen alleen op afspraak iets kopen.” En de restaurants, bioscopen en de gigantische sportbar op de tweede verdieping bleven dicht.

Tuindersdorp

Toch kwamen liefst 13 miljoen mensen naar het eet- en koopwalhalla, dat is gebouwd op de fundamenten van een oud winkelcentrum in het uit zijn krachten gegroeide tuindersdorp. „En dat terwijl we hadden gemikt op 12 miljoen”, straalt hij. „En zonder Covidsluiting hadden we de 14 miljoen gehaald.”

Winkelwalhallabaas Teun Koek

Alleen de door de wijkverenigingen voorspelde files en parkeeroverlast kwamen er ook daadwerkelijk. Een oplossing laat nog op zich wachten. „Het gaat vooral om goede afstelling van de stoplichten en duidelijke elektronische wegwijzers voor de route naar de parkeergarages”, onderstreept Teun Koek. „Maar de molens van Rijkswaterstaat draaien langzaam.”

’De Mall’ is uniek in ons land. „Buitenlanders kenden zoiets al maar Nederlanders nog niet, dus die komen massaal kijken.”

Expats

De overvloed aan vermogende expats in de Haagse regio maakte dat beursfonds Unibail-Rodamco-Westfield 630 miljoen euro over had om op deze plek een 21e eeuws Hof van Eden aan te leggen.

Rony (l.) en Eleni van Roladin, een van restaurantjes op de tweede verdieping van de Mal.

De toeloop zal niet verminderen als het nieuwe eraf is, zo verwacht de directeur, die er vanuit zijn kantoor op toeziet dat het kolossale koop- en recreatiekasteel ondanks de lopend etende en drinkende bezoekers smetteloos schoon blijf. „Via mond-op-mondreclame zullen er altijd weer nieuwe nieuwsgierigen komen.”

Bakacademie

Zeker als tv-patissier Robèrt van Beckhoven eindelijk zijn veel besproken zaak annex bakacademie opent in de consumptiehal. Op een prominente plek bij het parkeerdek staat al meer dan een jaar aangekondigd dat de ster van Heel Holland bakt hier in 2021 een zaak opent.

„Het interieur is al klaar maar Robèrt heeft in zijn bedrijf in Oisterwijk te maken met de naweeën van corona”, legt de mallbaas uit. Het duurt dus nog even voor heel Leidschendam bakt.

Gaat Unibail-Rodamco-Westfield nog zo’n eet-en-winkellusthof bouwen in Nederland? „Nee”, denkt hij. „In ons land is alleen nog de Amsterdamse regio daarvoor geschikt. Daar hebben we Stadshart Amstelveen dat we dezelfde metamorphose laten ondergaan.