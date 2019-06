Wall Street in de plus

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de sessie hoger, in aanloop naar de G20-top in Japan. Daar ontmoeten president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar en zal gesproken worden over het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Boeing ging omlaag door berichten over nieuwe problemen met de 737 MAX-vliegtuigen.