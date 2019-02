’Huawei wil miljarden uittrekken voor aanpassingen in apparatuur’

Ⓒ AFP

LONDEN (ANP) - Het Chinese telecombedrijf Huawei wil miljarden steken in een nieuwe manier om software en hardware te ontwikkelen. Daarmee willen de Chinezen tegemoetkomen aan bezwaren van westerse landen. Huawei trok daar al 2 miljard dollar voor uit, maar dat kan nog meer worden als dat nodig is, zei het hoofd van de netwerkapparatuurdivisie Ryan Ding in Londen volgens de Britse krant Financial Times.