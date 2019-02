Stijging rente-inkomsten stuwt winst ECB

Onder de streep bleef bij de ECB zo'n 1,6 miljard euro over, tegen 1,3 miljard euro een jaar eerder. Dat er meer geld in Frankfurt bleef hangen heeft te maken met de manier waarop de centrale bank de economische groei en inflatie in de eurozone probeerde aan te jagen.

De ECB kocht vorig jaar voor maandelijks miljarden euro's aan obligaties op, om zo verkapt geld in de Europese economie te pompen. Als gevolg hiervan is de balans van de ECB afgelopen jaar fors gegroeid, van 414 miljard naar 447 miljard euro. Door al dit extra schuldpapier op de balans had de ECB ook recht op veel meer rente.

Overigens is de centrale bank met ingang van dit jaar helemaal gestopt met zijn omvangrijke opkoopprogramma. De rentetarieven van de ECB bevinden zich nog wel op een historisch laag niveau, iets waar bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen veel last van hebben.