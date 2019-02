Heineken Nigeria voorziet uitdagend jaar

Nigerian Breweries is de grootste brouwer in het Afrikaanse land. Het bedrijf had afgelopen jaar al te maken met hogere belastingen, stevige concurrentie en algehele economische onzekerheid. Bel vreest dat de situatie dit jaar niet heel anders zal zijn.

Wat ook niet meehelpt is dat de Nigeriaanse presidentsverkiezingen, die voor afgelopen zaterdag stonden gepland, zijn uitgesteld tot aanstaand weekend. De kiescommissie had daar op het laatste moment toe besloten vanwege logistieke problemen, maar volgens de oppositie zou het om een poging gaan van de huidige machtshebbers om de opkomst te drukken en hun winkansen te vergroten. Voor Nigerian Breweries betekende het verkiezingsuitstel vooral dat de productie extra in de war werd gebracht.