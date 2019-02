Forse omzetgroei bij Galapagos

De omzet over geheel 2018 steeg naar €318 miljoen. In 2017 kwamen de opbrengsten nog uit op €156 miljoen. Analisten hadden in doorsnee op een omzet van €265 miljoen gerekend.

Onder de streep werd een nettoverlies van €29 miljoen gerapporteerd na een negatief bedrag van €116 miljoen in 2017. Analisten hadden vooraf een min van €69 miljoen voorzien.

In de aanloop naar de resulaten moest het aandeel Galapagos donderdag nog flink terrein prijsgeven. Sinds begin van dit jaar is de koers van het biotechfonds pers saldo met bijna 4% opgelopen.

Het biotechbebedrijf maakte eerder deze maand nog bekend een samenwerkingsverband aan te gaan met de Duitse branchegenoot Evotec bij het onderzoek naar een nieuwe ’target’ voor fibrose en andere indicaties.