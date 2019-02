Hoe kom je rond met een minimumloon?

Robin Hagendoorn verdient het minimumloon. „Om de hele maand nog boodschappen te kunnen doen, moet ik echt creatief zijn.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Hoera, het minimumloon ziet Abraham! Op 23 februari 1969 ging iedere voltijds werkende ten minste 611,70 gulden (277,58 euro) per maand verdienen. In Nederland krijgt iets meer dan 6 procent van de mensen het minimumloon, een aandeel dat al sinds de millenniumwisseling min of meer stabiel is. Onder hen zijn veel uitzendkrachten, 75-plussers en Oost-Europeanen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).