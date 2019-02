Minimumloon is ook nu nog noodzakelijk onderdeel sociaal stelsel

De tijden waren heel anders. Vijftig jaar geleden was de verzorgingsstaat nog volop in aanbouw. Het kabinet-De Jong stelde toen voor een minimumloon in te voeren. Toenmalig minister Roolvink van Sociale Zaken sprak destijds van ’een bijzonder belangrijk wetsontwerp’. Bij de parlementaire behandeling noemde deze ARP-minister het minimumloon ’een belangrijke schakel aan de keten van sociale zekerheid en rechtszekerheid, toegespitst op de zwakste groepen’.