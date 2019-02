Altice USA krikt opbrengsten op

De kwartaalomzet kwam 4 procent hoger uit dan een jaar eerder, op 2,5 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) van de onderneming die is afgesplitst van Altice Europe ging vooruit van 1 miljard naar 1,1 miljard dollar.

Netto hield Altice USA met 213 miljoen dollar wel fors minder over dan de 2,2 miljard dollar uit dezelfde periode in 2017. Dit resultaat is deze cijferperiode bij veel Amerikaanse bedrijven erg vertekend door de eerdere belastingmaatregelen van president Donald Trump.

In het nieuwe jaar denkt Altice USA een omzetgroei van 2,5 tot 3 procent te kunnen behalen. Ook mikt het concern op een verbetering van de marge en groei van de vrije kasstroom. Altice USA rekent er daarnaast op 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen te zullen inkopen.