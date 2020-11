Heijmans stelt prognose voor gehele jaar opwaarts bij

De bouwer noteerde, zonder verder exacte cijfers te noemen, in het derde kwartaal een hogere omzet en onderliggende brutobedrijfsresultaten. Ook bleef de orderportefeuille met 1,9 miljard euro op niveau.

Hillen zegt met vertrouwen vooruit te kijken: "De huidige ontwikkelingen van Covid-19 blijven onzeker, maar tot op heden lijken opdrachtgevers ondanks verslechterde economische vooruitzichten hun investeringsbudgetten beschikbaar te houden."

De impact van de coronacrisis is volgens de bouwer "beperkt gebleven tot enkele utiliteitsprojecten" en het bedrijf zegt "wendbaar genoeg" te zijn om de activiteiten door te zetten. Voor de langere termijn zijn de vooruitzichten "nog onduidelijk", aldus de bouwer.

Heijmans spreekt opnieuw zorgen uit over de aanpak van de stikstofcrisis door het kabinet. Het huidige voorstel lost volgens de bouwer "het structurele probleem voor met name de aanleg van grotere infrastructurele projecten niet op".

Het bouwbedrijf zette tot eind oktober 1581 woningen neer. In dezelfde periode vorig jaar waren dat nog 1577 woningen.

Heijmans bereikte verder een overeenstemming met medeaandeelhouder 3i over de verkoop van het belang in investeringsvehikel Heijmans Capital. Het bedrijf verkoopt het belang van 20 procent, waarmee het 7 miljoen euro hoopt op te halen. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond.