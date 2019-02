Unilever-belager Kraft Heinz stort in elkaar op beurs

Kraft Heinz meldde donderdag drie grote problemen. De voedingsreus moet onderdelen afstoten om zijn schuldenlast te verlagen.

Beurswaakhond SEC ging door zijn boekhouding. Kraft Heinz bevestigde in oktober al door deze toezichthouder te zijn geconfronteerd met een dagvaarding over ,,grondslagen voor financiële verslaggeving, procedures en interne controles”. Die gaan over zijn inkopen en overeenkomsten met zijn verkopers.

Het zou volgens het bedrijf om relatief kleine problemen gaan, maar het onderzoek loopt nog.

Maar bovendien sneed Kraft Heinz in zijn dividend en meldde het forse afschrijvingen ter waarde van $15 miljard.

De kwartaalcijfers die de producent presenteerde bleven eveneens sterk achter bij de verwachtingen.

Tik voor Buffett

De omzet van het bedrijf steeg met 0,7% tot $ 6,9 miljard. Zijn nettoverlies werd grotendeels veroorzaakt door een waardevermindering van $ 15,4 miljard vanwege een aanpassing van de goodwill. In de grijze nabeurshandel ging het aandeel daarop even met een vijfde terug. Voorbeurs stond het 0,2% in de min.

De tegenvallers zijn een tik voor het imago. Kraft Heinz geldt als degelijke waarde voor Amerikaanse particuliere beleggers.

De problemen bij de Amerikanse voedingsproducent zijn een zware tegenvaller voor investeerder Warren Buffett en 3G Capital, de fors belegd zijn in Kraft Heinz. Zij steunden in 2017 het onverwachte bod op het Brits-Nederlandse Unilever. Dat werd uiteindelijk afgewezen.

