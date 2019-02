OM: betere controle op bedrijven na schikking

ING schikte vorig jaar voor €775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat er een betere controle komt of bedrijven na een schikking met justitie hun leven wel beteren. Dat zegt voorzitter van het college van procureurs-generaal Gerrit van der Burg. Bij een schikking beloven bedrijven beterschap, maar daar wordt in Nederland nu geen toezicht op gehouden. In andere landen zoals de Verenigde Staten is dat volgens het OM al wel gebruikelijk.