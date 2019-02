Heineken-bestuurster in raad Novo Nordisk

Novo Nordisk heeft een zogeheten two-tierbestuur. Als lid van de raad van bestuur krijgt Debroux een voornamelijk toezichthoudende functie. De Heineken-bestuurster is geen vreemde in de farmaceutische sector. Voor haar aantreden bij de bierbrouwer was de Française onder meer financieel directeur bij farmaceut Sanofi.

