Galapagos sterk in vlakke AEX

Na tien minuten handel stond de AEX vrijwel onveranderd op 540,5 punten. De AMX klom 0,5% naar 766,3 punten.

Elders in Europa kwamen de meeste beursgraadmeters eveneens nauwelijks van hun plaats. De Duitse DAX won 0,1% en de France CAC 40 schommelde rond het slot van donderdag.

De indexfutures wezen op een fractioneel hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters, na de verliezen van 0,4% donderdag. Nabeurs ging Kraft Heinz hard onderuit, maar vanochtend werd het verlies weer redelijk goedgemaakt. De levensmiddelenproducent heeft $15 miljard afgeboekt en is aangeklaagd door de Amerikaanse toezichthouder SEC vanwege onregelmatigheden in de boekhouding.

Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump later vandaag in Beijing met de Chinese vice-premier Liu He overleg voert, versterkte het optimisme bij beleggers over de handelsbesprekingen.

In de AEX ging Galapagos met een winst van 3% stevig aan kop. Het biotechnologiebedrijf kwam donderdagavond laat met meevallende jaarcijfers naar buiten.

De tegenvaller bij Kraft Heinz sleepte Unilever 1% mee omlaag.

Bij de middelgrote fondsen blonk ASMI met een plus van 5% uit. Zowel de omzet als de orderstroom bereikte in het vierde kwartaal van 2018 een record. De toeleverancier aan de chipsector kondigde ook een stevige dividendverhoging aan.

Smallcap Alfen zakte 6%, na door ABN Amro van de kooplijst te zijn gehaald. De laadpalenfabrikant kwam woensdag met een tegenvallend jaarresultaat naar buiten.

Op de lokale markt klom Esperite 18%, op het nieuws dat een Pools bedrijf zijn stamceltak waarschijnlijk voor €10 miljoen gaat overnemen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.