Handelsoptimisme stuwt AEX

Om tien uur stond de AEX 0,1% hoger op 540,5 punten. De AMX klom 0,7% naar 767,6 punten.

Elders in Europa wonnen de meeste beursgraadmeters ook terrein. De Duitse DAX en de France CAC 40 stegen 0,3% respectievelijk 0,2%.

De indexfutures wezen op een fractioneel hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters, na de verliezen van 0,4% donderdag. Kraft Heinz ging in Frankfurt, waar het een tweede notering heeft, 19% onderuit. De levensmiddelenproducent heeft $15 miljard afgeboekt en is aangeklaagd door de Amerikaanse toezichthouder SEC vanwege onregelmatigheden in de boekhouding.

Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump later vandaag in Beijing met de Chinese vice-premier Liu He gaat praten, versterkte het optimisme bij beleggers dat er voor 1 maart een akkoord bereikt wordt. De VS heeft zich overigens al bereid verklaard de deadline voor de verhoging van de importtarieven op Chinese goederen ter waarde van $200 miljard uit te stellen.

In de AEX ging staalgigant ArcelorMittal met een winst van 3,4% stevig aan kop.

Galapagos steeg 0,7%. Het biotechnologiebedrijf kwam donderdagavond laat met meevallende jaarcijfers naar buiten.

De tegenvaller bij Kraft Heinz sleepte Unilever 1,4% mee omlaag.

Bij de middelgrote fondsen blonk ASMI met een plus van 7% uit. Zowel de omzet als de orderstroom bereikte in het vierde kwartaal van 2018 een record. De toeleverancier aan de chipsector kondigde ook een stevige dividendverhoging aan.

Smallcap Alfen zakte 5,7%, na door ABN Amro van de kooplijst te zijn gehaald. De laadpalenfabrikant kwam woensdag met een tegenvallend jaarresultaat naar buiten.

Op de lokale markt klom Esperite 14,5%, op het nieuws dat een Pools bedrijf zijn stamceltak waarschijnlijk voor €10 miljoen gaat overnemen.

Investeringsmaatschappij HAL steeg 1%, na door KBC op de kooplijst te zijn geplaatst.

