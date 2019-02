’Einde aan geneuzel bij Eneco’

Dat maakte het energiebedrijf vandaag bekend, gelijktijdig met zijn jaarcijfers.

Eneco zette in 2018 €4,1 miljard om, fors meer dan een jaar eerder (€3,3 miljard). De omzetstijging komt onder meer door de overname van 200.000 Eon klanten in Nederland en de aankoop van Eni België. De nettowinst steeg met 7% naar €136 miljoen.

Eneco is - sinds een paar recente gemeentelijke herindelingen - nog in handen van 44 gemeenten. Die rolden de afgelopen twee jaar met een inmiddels grotendeels vervangen raad van commissarissen en raad van bestuur over straat over de voorwaarden van een privatisering. Inmiddels ligt dat in het verleden, meent de recent aangestelde topman Ruud Sondag: „Er is een serieus aantal partijen geïnteresseerd.” En: „De onrust is voorbij,” zei Sondag in een toelichting. Er loopt overigens nog wel een onderzoek van de Ondernemingskamer. „Het geneuzel wat hier heeft plaatsgevonden, trekken we ons aan,” besloot Sondag.

Cfo Guido Dubbeld ziet tot op heden geen grotere betaalachterstanden ontstaan, ondanks de vele klachten van consumenten over de hoge energierekening. „De afgelopen jaren werd dat juist minder. We zien wel meer overstappers.”

Onder meer Shell en PGGM, Total, Eni, Engie en Mishubishi zijn volgens zakenbankiers geïnteresseerd in een overname, net als infrabelegger Macquarie.

Sondag verwacht begin 2020 zijn nieuwe aandeelhouders te kunnen verwelkomen. Momenteel wordt 92% van de aandelen te koop aan geboden, een aantal gemeenten in onder meer Friesland wi lzijn aandelen vooralsnog houden.

Eneco wordt op ruwweg €4 miljard gewaardeerd door zakenbankiers.