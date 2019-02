NN mag acceptgiro niet schrappen

De vrouw had een uitvaartverzekering bij NN en betaalde maandelijks haar premie met een acceptgiro. Maar daar wilde de verzekeraar vanaf, omdat NN stopt met het versturen van acceptgiro’s voor particuliere klanten. In plaats van de acceptgiro, mag ze voortaan via automatische incasso betalen.

Daar heeft de vrouw geen zin in. Ze zegt dat ze bij het afsluiten van de verzekering heeft afgesproken dat ze met een acceptgiro mag betalen en dat ze NN houdt aan die afspraak. Dat mag eventueel ook met een acceptgiro per mail.

Geen verzekerde

Er ontstaat een soort kafkaësk proces waarin NN ontkent dat de vrouw überhaupt klant is bij de verzekeraar. Ze heeft namelijk, vanwege het uitblijven van de acceptgiro’s, de premie al een paar maanden niet betaald. Daarnaast vindt de verzekeraar ook dat de manier waarop de premie betaald wordt, geen onderdeel is van de overeenkomst.

Het Kifid stelt in eerste instantie vast dat de vrouw wel een klant is, omdat de verzekeraar niet kan bewijzen dat ze geen klant is. NN weigert namelijk de polis te geven aan het Kifid en de klant zelf, omdat de vrouw volgens de verzekeraar helemaaal geen klant is. Zo lukt het NN niet om te bewijzen dat de vrouw niet verzekerd is.

Afspraak

De vraag of er in de overeenkomst een afspraak staat dat de vrouw met acceptgiro mag blijven betalen, kan ook niet beantwoord worden zonder inzage in de polis. Het Kifid oordeelt dat de vrouw ooit mocht betalen met acceptgiro en de verzekeraar dat kennelijk aanbood en dat er dus sprake is van een overeenkomst over de betalingswijze.

Dat de acceptgiro volgens de verzekeraar binnenkort afgeschaft wordt, is volgens het Kifid ook geen reden om de klant deze betalingswijze te ontnemen. Dus is het oordeel dat de vrouw weer acceptgiro’s moet krijgen. Voor de achterstallige en de toekomstige premies.