'Fugro breekt met negatieve teneur'

Fugro bereikte een belangrijke ommezwaai in het afgelopen jaar. In het eerste kwartaal lukte het de onderneming, na twaalf kwartalen van krimpende omzet, eindelijk een omzetgroei te bewerkstelligen. In de daarop volgende kwartalen hield het bedrijf deze positieve ontwikkeling vast.

Marktvorsers ramen in doorsnee een jaaromzet van ruim 1,6 miljard euro. Dat is een groei ten opzichte van een jaar eerder. Toen bedroegen de opbrengsten nog 1,5 miljard euro.

Nieuwe strategie

Ook het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde, volgens de consensus. Deze komt naar verwachting op 133 miljoen euro uit, een stijging van zo'n 30 procent vergeleken met 2017. Onder de streep resteert een verlies van bijna 26 miljoen euro. Vorig jaar hield Fugro een min van 160 miljoen euro over.

Fugro maakte in november een nieuwe strategie bekend. De bodemonderzoeker mikt op de middellange termijn de omzet naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro op te voeren. Ook moeten de winstmarges bij alle onderdelen van het bedrijf omhoog.

Robotica

Om dat te bewerkstelligen wil Fugro in kosten snijden door bijvoorbeeld de inzet van robotica. Beleggers zullen nauwgezet het nieuws volgen over de vooruitzichten voor het lopende jaar en hoe deze in de nieuwe strategie passen.

In een vooruitblik geven analisten van KBC Securities aan dat de orderportefeuille van Fugro waarschijnlijk toeneemt ten opzichte van een jaar eerder. De divisie Marine, de grootste van het bedrijf, is de motor achter deze ontwikkeling. Verder houden kenners opmerkingen van Fugro in de gaten over de verkoop van dochterbedrijf Seabed Geosolutions en het belang in Global Marine.