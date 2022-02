Viaplay mikt met F1 op honderdduizenden abonnees in Nederland

Het platform, dat fors heeft geïnvesteerd in de uitzendrechten voor de Formule 1, de Duitse voetbalcompetitie en vanaf augustus ook de Engelse Premier League, komt begin volgende maand beschikbaar in Nederland. „Er wordt nog gewerkt aan de laatste voorbereidingen maar in principe is de dienst klaar om aangezet te worden”, vertelt Jensen in een interview met het ANP.

Bekijk ook: KPN paait nieuwe klanten met gratis Formule 1 kijken

Ambities

De Zweed heeft hoge verwachtingen van de expansie van zijn bedrijf dat de Scandinavische landen als zijn thuismarkt beschouwt. In heel 2022 hoopt hij er ’internationaal’ 1,6 miljoen huishoudens als klant bij te krijgen. „De Nederlandse markt zal goed zijn voor een groot deel hiervan”, benadrukt hij. Dat zijn dus „honderdduizenden” huishoudens. Daarnaast is Viaplay bijvoorbeeld ook net begonnen in de Verenigde Staten.

Bekijk ook: Dit wordt anders met F1 bij Viaplay

Het is de bedoeling dat de dienst in steeds meer landen beschikbaar wordt. Eind 2025 wil Jensen met Viaplay zo’n 6 miljoen huishoudens bereiken buiten de noordelijke thuismarkt waar het bedrijf nu al miljoenen klanten heeft.

Bekijk ook: Max Verstappen ook in zee met Viaplay

Nordic Entertainment Group baarde in mei vorig jaar opzien door de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1 voor meerdere jaren te bemachtigen. Tot afgelopen seizoen werden de races uitgezonden door Ziggo en trokken daar veel bekijks. Interessant is dat de Zweden de afgelopen tijd weer deals hebben gesloten met onder andere Ziggo en T-Mobile. Daardoor wordt het aantrekkelijker voor klanten van die telecombedrijven om een abonnement te nemen op Viaplay en hopen de Zweden hun kans op succes in Nederland te vergroten.

Concurrentie

De ambities van Viaplay gaan verder dan het uitzenden van topsport alleen. Jensen wijst erop dat mensen via zijn dienst ook naar films en series kunnen kijken. De concurrentie op deze markt neemt de laatste tijd sterk toe, met onder Disney+, Amazon Prime Video en binnenkort ook HBO Max. Op de vraag of Viaplay denkt Netflix van de troon te kunnen stoten, antwoordt Jensen voorzichtig. „In de noordelijke landen zien we dat veel mensen zich op twee diensten abonneren. Dan nemen ze naast Netflix vaak ook een abonnement op Viaplay”, weet hij.