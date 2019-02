Beurs: Animo ASML zet AEX hoger

Rond kwart over vier stond de AEX 0,3% hoger op 542,11. Eerder op de dag werd met 543,03 punten tussentijds het hoogste niveau sinds begin oktober vorig jaar aangescherpt. De AMX klom 0,9% naar 769,13 punten.

Elders in Europa wonnen de meeste beursgraadmeters ook nog steeds terrein. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 stegen beide 0,4%.

Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger, benadrukt dat er nog steeds hoopgevende signalen zijn dat de handelsgesprekken tussen Amerika en China de goede kant opgaan. Later vandaag zal er op het Witte Huis verslag worden uitgebracht over de voortgang van de besprekingen die deze week in Washington hebben plaatsgevonden. Wall Street kwam vanmiddag voortvarend uit de startblokken. Kraft Heinz kelderde 27%. De Amerikaanse levensmiddelenproducent heeft $15 miljard afgeboekt en is aangeklaagd door toezichthouder SEC vanwege onregelmatigheden in de boekhouding.

Zwanenburg gaat er van uit er na de bijna rechte lijn omhoog van de aandelenmarkten sinds begin van dit jaar een consolidatiefase zal optreden. „Ik verwacht in ieder geval geen stevige terugval van de koersen, tenzij er onverwachtse onzekerheden naar de voorgrond komen. De vrees voor een wereldwijde recessie is echter niet meer in beeld. Verder zal pas na de zomer meer duidelijkheid komen of de economie in de Amerika gaat doorstomen of niet.” Zijn voorkeur gaat vooral uit naar bedrijven actief in de software-sector. „Deze fondsen zullen profiteren van de grote investeringen die nog nodig zijn om de efficiency in het bedrijfsleven te verhogen.”

In de AEX ging de cyclische staalgigant ArcelorMittal met een winst van 2,1% stevig aan kop. DSM was een goede tweede met een 2% hogere koers. ING kwam bovendrijven met een plus van 1,7%. Volgens Bloomberg heeft een onderdeel bij het bankconcern zijn volledige belang in een Indiase bank van de hand gedaan.

Galapagos steeg 0,3%. Het biotechnologiebedrijf kwam donderdagavond laat met meevallende jaarcijfers naar buiten. ASML hield de wind in de rug en dikte 1,7% aan.

De tegenvaller bij Kraft Heinz sleepte zwaargewicht Unilever 1,6% mee omlaag. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield zakte 0,7%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald.

Bij de middelgrote fondsen blonk ASMI met een koerssprong van bijna 10% uit. Zowel de omzet als de orderstroom bereikte in het vierde kwartaal van 2018 een record. De toeleverancier aan de chipsector kondigde ook een stevige dividendverhoging aan. Gespecialiseerd metalenconcern AMG zat ook in de voorhoede met een vooruitgang van 3,5%.

Smallcap Alfen dook 6,1% omlaag, na door ABN Amro van de kooplijst te zijn gehaald. De laadpalenfabrikant kwam woensdag met een tegenvallend jaarresultaat naar buiten.

Op de lokale markt knalde Esperite maar liefst 42% omhoog, op het enthousiasme bij beleggers dat een Pools bedrijf zijn stamceltak waarschijnlijk voor €10 miljoen gaat overnemen.

HAL maakte een pas op de plaats. KBC heeft de investeringsmaatschappij op de kooplijst geplaatst.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.