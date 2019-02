VDL laakt ’slome’ cao-onderhandelingen

Dat zegt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep tijdens de presentatie van de jaarcijfers over recordjaar 2018.

De werknemers in de metaalsector krijgen een loonsverhoging van ruim 8% over tweeënhalf jaar. „Als het economisch beter gaat, vind ik dat onze werknemers recht hebben op een flinke loonsverhoging”, stelt hij.

"Familiebedrijf is parel voor de Nederlandse industrie"

Dit vindt DFT-verslaggever Gert van Harskamp:

„Bij een beursgenoteerd bedrijf was er in enkele divisies, zoals de productie van elektrische bussen, allang ingegrepen. Maar het geduld van VDL Groep wordt elke keer beloond, waarmee dit familiebedrijf een parel is voor de Nederlandse industrie.”

„Als ik naar het gesloten akkoord kijk, vind ik het ongelooflijk dat daar negen maanden over is onderhandeld. Het is als werkgever misschien logisch om de schuld bij de vakbonden te leggen, maar dat doe ik niet”, aldus Van der Leegte.

„Dit akkoord had veel sneller gekund. De acties hebben ons nu €10 miljoen tot €15 miljoen gekost en dat is zonde van het geld, omdat het zo onnodig is.”

Grote werkgever

VDL Groep is met 17.000 werknemers en een omzet van €6 miljard een van de grootste werkgevers binnen de metalektro. „Dat geeft ons misschien wel een grote stem, maar binnen de 22.000 leden van de werkgeversorganisatie FME is die stem dan ook weer niet zo groot”, zegt Van der Leegte.

Overigens vraag de topman van het familiebedrijf zich wel af of de Nederlandse industrie de hoge lonen op de lange termijn kan dragen. Volgens hem ligt daar een grote uitdaging.

VDL Groep draaide in 2018 een topjaar met een omzetstijging van 18% tot bijna €6 miljard. Het nettoresultaat dikte 16% aan tot €178 miljoen. De orderportefeuille is afgelopen jaar gestegen van €768 miljoen naar €1,2 miljard.

Autoproductie

Het familiebedrijf deed het in de tweede helft van 2018 aanzienlijk beter dan in de eerste helft. „Omdat de autoproductie steeg, moesten we in de eerste zes maanden een extra dienst in het leven roepen en veel nieuwe mensen aannemen”, legt Van der Leegte uit. „Daarvoor hebben we veel kosten moeten maken, zoals wervingskosten en ook opleidingskosten, zodat die mensen het werk kunnen doen.”

VDL haalt het grootste deel van zijn omzet uit de divisie auto-assemblage. Daar steeg de omzet met 28% naar €3,7 miljard. Voor BMW bouwt VDL Nedcar de Mini Countryman en de Mini Cabrio exclusief voor de wereldwijde markt. Daarnaast wordt in het Limburgse Born de BMW X1 gebouwd. VDL bouwde dit jaar ruim 200.000 auto’s. Dat waren er in 2017 bijna 170.000.

Elektrisch rijden

De omzet van de divisie bussen is gedaald van €477 miljoen naar €445 miljoen. VDL maakt elektrische bussen voor stads- en streekvervoer. De orderportefeuille is hier echter fors dikker geworden, van €237 miljoen in februari 2018 naar €530 miljoen nu. Zo gaan er komend jaar elektrische bussen van VDL rijden in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

„Bij een beursgenoteerd bedrijf was hier misschien ingegrepen”, zegt Van der Leegte. „Maar ik geloof in het succes van elektrisch rijden in het stads- en streekvervoer en ook bij de winkelbevoorrading. Met Jumbo en Albert Heijn loopt momenteel een proef voor bevoorrading van winkels met e-trucks. Ik denk dat het eind 2019 ook commercieel succesvol kan zijn.”

DAF trucks

Afgelopen jaar heeft bij VDL in het teken gestaan van bijzondere projecten. Zo maakt het concern 936 ondersteuningsstructuren voor de spiegel van ’s werelds grootste telescoop die in Chili komt te staan. Daarnaast ontwikkelde het Eindhovense familiebedrijf samen met buurman DAF een e-truck en rondde het de overname van Siemens in Hengelo af.

Voor 2019 verwacht VDL dat de omzet met €300 miljoen daalt en de winst gelijk blijft aan 2018. Die omzetdaling komt omdat het concern verwacht dit jaar iets minder auto’s te gaan bouwen.

Vierhonderd vacatures

VDL Groep zoekt hard naar een tweede opdrachtgever naast BMW. Die zoektocht lijkt zijn vruchten af te werpen, want Van der Leegte liet doorschemeren later dit jaar mogelijk een nieuwe partij te kunnen presenteren voor wie het familieconcern wagens mag bouwen. „Ik denk dat onze propositie voor de toekomst erg goed is met onze kennis van auto’s bouwen en elektrisch rijden.”

Wel maakt VDL Groep zich zorgen om het gebrek aan bekwaam personeel. Het concern heeft op dit moment vierhonderd vacatures openstaan. Het concern heeft zelfs een eigen wervingsbureau opgericht.

„We zullen in de toekomst ook meer moeten automatiseren”, zegt Van der Leegte. „Dat betekent niet minder banen, maar dat zullen wel andere banen zijn. We moeten daarbij wel zorgen dat de lasser die hier al jaren zijn vak heeft uitgeoefend, ook gewoon goed terecht komt.”

