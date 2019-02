Meer vakantiedagen krijgen door te sporten

Mimer AB, een bedrijf in Zweden dat software voor databeheer ontwikkelt, kampte met een hoog ziekteverzuim. Daarop besloot het bedrijf een project te starten. Werknemers die vaker gingen sporten en dat bijhielden in een digitaal trainingsdagboek, kregen een vijfde van de sporttijd als extra vakantie. Ze kregen ook een pas om sportlessen te volgen, of konden het abonnementsgeld van hun sportschool declareren.

Wie wekelijks drie uur beweegt, kan zo ruim dertig uur extra vakantie verdienen. Meer dan driekwart van de medewerkers deed mee en het ziekteverzuim in het bedrijf daalde in de twee jaar dat het project gaande is met 30%. Mimer gaat er daarom nog wel even mee door.

Beter slapen

Het sporten heeft veel positieve effecten, vertelt Wivecka Ljungh, hoofd HR van Mimer AB aan Zweedse media. Er nemen minder mensen langdurig ziekteverlof op en werknemers geven aan beter te slapen en minder hoofdpijn, nekpijn, buikpijn en vermoeidheid te voelen.

Ze voelen zich fitter en zijn vaak ook gezonder gaan eten. Het project kreeg veel media-aandacht. Hierdoor sollicireren er nu meer mensen bij Mimer. Het bedrijf eindigde vorig jaar in de top-tien van een Zweedse ranglijst van beste plekken om te werken.