'ING-tak verkoopt belang in bank India'

De ING-dochter zou de bijna 59 miljoen aandelen in de bank volledig van de hand hebben gedaan. ING, dat in 2016 ook al een pluk aandelen verkocht, verkreeg zijn belang in Kotak door de fusie van ING Vysya Bank met Kotak Mahindra Bank. Sinds ING een belang verkreeg in Kotak is een aandeel 120 procent meer waard geworden.

Berichten over een op handen zijnde verkoop staken al vaker de kop op. ING weigerde commentaar te geven tegenover Bloomberg.