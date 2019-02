Kraft Heinz zwaar afgestraft op Wall Street

New York - Levensmiddelenconcern Kraft Heinz is vrijdag zwaar onderuit gegaan bij de opening van de beurzen in New York. Beleggers hebben het levensmiddelenconcern meer dan een kwart lager gezet, omdat het bedrijf plotseling met een miljardenafschrijving op de proppen is gekomen. Het algehele sentiment op Wall Street was wel licht positief.