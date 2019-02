Amsterdam - Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is te gast in de DFT-podcast, waar hij vertelt dat bij bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar de pensioenpremie fors omhoog moet. De urgentie om het pensioenprobleem op te lossen is hoog, nu er dit jaar al pensioenkortingen dreigen. In de podcast vertelt de minister hoe hij denkt het pensioenprobleem op te lossen.