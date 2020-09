AEX negeert vaccinzorgen, Unilever op winst

De AEX-index noteerde, na 1,2% verlies dinsdag, 0,9% winst bij 545,6 punten. De AMX koerste toen 0,2% hoger bij 790,2 punten.

Het sentiment leek gunstig. Het Nederlandse kabinet rekent voor 2021 op economische groei van 3,5% mits een tweede coronagolf uitblijft, volgens de uitgelekte begroting voor Prinsjesdag, aldus RTL Nieuws. Werkgeversorganisties reageerden positief op de cijfers.

De Dow Jones-index sloot dinsdag op Wall Street met 2,3% verlies. De Nasdaq zakte 4,8%, de S&P 500 raakte 2,8% kwijt. Tesla ging 21% terug.

De eerste futures voor opening van de beurzen in New York tonen een opmerkelijk positieve start van de Nasdaq met rond 0,3% winst, terwijl de Dow en S&P 500 waarschijnlijk met verlies beginnen.

Domper China en vaccin

Beurzen in Azië gingen terug. De Chinese producentenprijzen over augustus bleken opnieuw gedaald, vooral door lagere olie- en gasprijzen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 1% lager. Het Japanse investeringsfonds SoftBank daalde, na eerder verlies, met 3%. In een week is volgens Reuters $15 miljard aan beurswaarde verbrand. De Financial Times berichtte over Softbank grote posities met call-opties op Amerikaanse technologiebedrijven, waarmee het speculeert op een forse stijging van de aandelen als Apple, Microsoft en Facebook.

Farmabedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford onderbraken de ontwikkeling van hun coronavaccin, nadat bij een proefpersoon een onverklaarbare ziekte werd geconstateerd. Het zogeheten kandidaat-vaccin zou ongewenste bijeffecten kunnen hebben veroorzaakt bij de vrijwilliger.

Het Britse pond noteerde 0,4% lager tot€1,09841. De zorgen over een harde Brexit nemen toe. De belangrijkste onafhankelijke juridisch adviseur van het kabinet Johnson is opgestapt, nadat dit erkend gemaakte afspraken met de Europese Unie te willen schenden. De Europese Centrale Bank oefent meer druk uit op grote internationale banken zoals JPMorgan en Morgan Stanley om financieel voorbereid te zijn op een harde Brexit.

De euro noteerde bij $1,1769 een fractie in het rood. De yield voor de beeldbepalende 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie ging terug tot 0,667%. De kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten zal nog zeer lang zeer laag zal blijven. Bij een oplopende inflatie zal de reële rente dan verder dalen wat tot een verdere verzwakking van de dollar kan leiden, aldus vermogensbeheerder Optimix, die zijn positie in edelmetalen uitbreidde.

Oude waarden hersteld

Bij de hoofdfonsen stond betalingsverwerker Adyen met 1,2% bovenaan. Zwaargewicht Unilever steeg 1,4%, terwijl ook biotechfonds Galapagos werd omarmd met ruim 1% koerswinst.

ASMI, Unibail en ING vormden de bodem met 1,2% tot 1,6% teruggang.

Olie- en gasconcern Shell meldde de deal met het Amerikaanse Kosmos Energy over overname van diens belangen in verschillende exploratieprojecten voor $100 miljoen.

Bij de middelgrote fondsen stonden tankopslag Vopak (+1,5%) en bouwer BAM (+1%) bovenaan.

Air France KLM ging met 1,3% terug.

Het aandeel GrandVision, moederbedrijf van onder andere optiekketens Pearle en Eye Wish, reageerde op de aankondiging van een proef met online-oogmetingen.