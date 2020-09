Goede zaken KPN en Shell in opgeleefde AEX

De AEX-index noteerde rond kwart over twaalf op 1,4% winst bij 548,5 punten. De AMX koerste toen 0,5% hoger bij 793,2 punten.

Elders in Europa waren de beurzen ook nog steeds op dreef. De Duitse DAX-index steeg 1,2%, de Franse CAC 40 werd 1% meer waard en de Britse FTSE sterkte met 1,1% aan.

Op Wall Street was er gisteravond nog een bloedbad bij de techfondsen. De eerste futures voor opening van de beurzen in New York tonen een opmerkelijk positieve start.

Domper vaccin

Farmabedrijf AstraZeneca (-0,5%) en de Universiteit van Oxford zorgden voorbeurs voor ophef: ze onderbraken de ontwikkeling van hun coronavaccin, nadat bij een proefpersoon een onverklaarbare ziekte werd geconstateerd. Maar markten trokken aan, toen de Britse minister van Gezondheidszorg Matt Hancock meldde dat dit „geen grote terugslag” betekende.

Cees Smit, handelaar bij Today’s, benadrukt dat beleggers weer in de markt stappen na de bedrukte gang van zaken op dinsdag. Hij wijst er op dat ondanks de op- en neergaande beweging sinds eind vorige week de neerwaartse risico’s de overhand hebben gekregen. „Vooral de tegenslag bij het veelbelovende coronavaccin van AstraZeneca is zorgwekkend. Daarnaast lijkt de techrally op zijn laatste benen te lopen en staat de Brexit die lange tijd voor de lief is genomen weer in de aandacht. De opleving van de coronabesmettingen in veel landen is verder nadelig voor de komende productiecijfers. Bovendien ligt Trump weer aardig in de clinch met China.”

Beleggers zijn verder in afwachting van de ECB-vergadering donderdag. Volgens valutahandelaar Monex zal ECB-president Christine Lagarde behalve over de rente ook duiding geven over de recent stevige stijging van de euro, die de export treft. Verscheidene bestuursleden uitten hun zorgen over de valutastijging.

KPN en Shell omarmd

Bij de hoofdfonsen prijkte telecombedrijf KPN met 2,6% koerswinst bovenaan. Data-analist Wolters Kluwer kreeg er 2,3% bij.

Olie- en gasconcern Shell was 2,5% in herstel na de deal met het Amerikaanse Kosmos Energy over overname van diens belangen in exploratieprojecten voor $100 miljoen. De opverende olieprijs tot boven de $40 per vat hielp ook mee.

Biotechbedrijf Galapagos won 1,8%.

Zwaargewicht Unilever ging met 1,6% vooruit. De voeding- en wasmiddelenleverancier meldde voldoende steun te verwachten van zijn aandeelhouders om het concern een volledig Britse structuur te geven. Eind deze maand staat de stemming van bij de Nederlandse aandeelhouders op het programma.

ASMI behoorde bij de schaarse dalers met een verlies van 0,4%. ING koerste 0,6% lager.

Vopak tankt winst

Bij de middelgrote fondsen zat tankopslag Vopak (+2,7%) in de lift. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties pakte de koppositie met een koerssprong van 5,3%.

Air France KLM zakte 1,6%. Basic-Fit raakte 1% kwijt ondanks dat Pelham Capital zijn belang tot 5,06% uitbreidde in de fitnessketen.

Accell, de holding met een dertigtal fietsenmerken als Batavus, Sparta en Koga, steeg 5%. Het kreeg een koopavies van ING, bij een koersdoel van €30.

