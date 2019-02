Column: Kan de KLM-zwaan overleven met Air France?

Pieter Elbers en Benjamin Smith tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers van Air France-KLM. Ⓒ ANP

Amsterdam - Zwanen blijven elkaar trouw tot de dood hen scheidt. Dat zal voor Air France een zeer geruststellende gedachte zijn. Vijftien jaar geleden stapte zij met ’onze’ blauwe zwaan KLM in het huwelijksbootje. Maar tot nog toe blijkt Air France-KLM alles behalve een sprookjeshuwelijk. De Franse echtgenoot gedraagt zich behoorlijk dominant, maar draagt ondertussen nauwelijks bij aan het huwelijk. Hij is misschien de hoofdkostwinner, maar geeft het geld nog harder uit. En daar hebben beleggers last van.