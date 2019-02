Nederlandse belegger creatieve doe-het-zelver

Nederlandse beleggers houden bij keuzes ook meer dan waar ook in Europa liefst het wiel in eigen handen, zo’n 54%. Ze blijken hierin schril af te steken bij Europese particulieren.

Nederlanders die het beleggen aan een adviseur uit handen geven zijn zeer ontevreden, slechts 7% vindt zijn adviseur goed. In Europa is die tevredenheid gemiddeld 20%.

"Geen enkel ander land in Europa heeft een langere termijnblik"

Dat blijkt uit onderzoek van de grote Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco naar de Nederlandse markt.

Eind vorig jaar turfde opiniepeiler Kantar TNS nog anderhalf miljoen beleggers op de Nederlandse markt, een toename van 11%.

Een trend: sinds eind jaren negentig kwamen er in opeenvolgende jaren nooit zoveel beleggers bij. Ze beleggen liefst in de op het Damrak genoteerde aandelen of obligaties van bedrijven die hier actief zijn.

Het Invesco-onderzoek is ook een aanscherping van eerder beleggingsonderzoek. Eind vorig jaar meldde vermogensbeheerder Schroders dat Nederlandse beleggers aantoonbaar meer risicovollere beleggingen aan durven te gaan voor hun pensioen of woning dan hun tegenstrevers elders in Europa.

Volgens Invesco kijkt de Nederlandse particulier gemiddeld drie jaar langer dan de rest vooruit als zij ergens geld in beleggen: dus tien jaar in totaal, tegen zeven jaar in doorsnee in Europa. „Geen enkel ander land in Europa heeft een langere termijnblik”, concluderen de Amerikanen.

"12% heeft inzicht in opbrengsten"

Maar minder dan een op de drie heeft een strak beleggingsplan en daarin zijn we als Nederlanders toch echt anders dan de rest van Europa.

Het verschil is stevig: 7% in Nederland besteedt tijd aan planning tegenover ruim een op de vijf mensen in Europa. Zo’n 72% werkt niet met een persoonlijk financieel plan, maar denkt wel ver vooruit.

Waar de rest eerder belegt om een boot of auto te kunnen kopen, steken Nederlanders geld in beleggingen voor hun pensioen of de mogelijkheid om later te kunnen reizen.

Opvallend in dit onderzoek is dat 12% van de Nederlandse beleggers zegt duidelijk inzicht in de opbrengsten te hebben.

