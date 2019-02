Wall Street op winst

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Optimisme over de verstandhouding tussen China en de Verenigde Staten droeg bij aan de positieve teneur op Wall Street. Beleggers straften daarnaast Kraft Heinz flink af, omdat het levensmiddelenconcern plotseling met een miljardenafschrijving op de proppen is gekomen.