Vertrouwen belegger stijgt weer

De ING BeleggersBarometer, die maandelijks het vertrouwen van de beleggers meet, is deze maand uitgekomen op 120 en dat is een forse verbetering ten opzichte van vorige maand (104).

Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING, denkt dat de verbetering op de barometer vooral een gevolg is van de flink aantrekkende beurs: „Natuurlijk is het goed voor het vertrouwen dat de economie nog steeds prima draait, maar deze sprong in de barometer heeft vooral te maken met de beurs. De financiële markten doen het gewoon goed in de eerste maanden van dit jaar.”

Verschil

Het grote verschil met het consumentenvertrouwen valt op. De gemiddelde Nederlander is somber, vooral omdat de eigen financiële situatie voor de komende tijd negatief wordt beoordeeld. Beleggers hebben de moed er meer in: meer dan een derde van de beleggers (37%) heeft de eigen portefeuille het afgelopen half jaar in waarde zien stijgen. Een meerderheid (52%) verwacht bovendien dat de waarde zal blijven stijgen.

Beleggers moeten zich vooral richten op de lange termijn, zo is het motto dat financiële adviseurs hanteren. En beleggen voor het eigen pensioen is meestal zo’n lange termijn. Bijna de helft van de beleggers zoekt naar mogelijkheden om het eigen pensioen aan te vullen. Meest populaire maatregelen zijn sparen (59%), hypotheek aflossen (49%) en extra beleggen (38%), zo blijkt uit de enquête onder beleggers.

Diezelfde beleggers zijn weinig enthousiast over het huidige kabinet: het rapportcijfers is 5,7.