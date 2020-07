Het duurt nog even voor heel Nederland 5G-internet heeft. Ⓒ ANP/HH KPN Koninklijke 2.3 -0.95 %

Na Vodafone hebben dinsdag ook KPN en T-Mobile hun 5G-netwerk in Nederland aangezet. De dekking is niet landelijk, en lang niet alle telefoons zijn geschikt voor 5G-ontvangst, maar een paar geluksvogels hebben nu mobiel internet dat bijna net zo snel is als het licht. Vijf grote vragen over de mobiele dataverbinding van de toekomst.