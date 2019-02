Trump praat binnenkort met Xi over handelsruzie

Deze week en vorige week is er al op hoog niveau overleg gevoerd tussen de Chinezen en de Amerikanen. Maar volgens Trump kunnen de belangrijkste handelsbeslissingen eigenlijk alleen door hem en Xi zelf genomen worden.

Wanneer de ontmoeting precies moet plaatsvinden is nog niet duidelijk. Trump gebruikte de woorden ,,niet al te verre toekomst''. In de ogen van de Amerikaanse president kunnen China en de VS er bij die ontmoeting dan uitkomen, of niet.

De deadline van de wapenstilstand in het handelsconflict loopt op 1 maart af. Bij kenners leeft de laatste tijd steeds meer hoop dat een deal nabij is. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft al laten weten dat hij er in de discussies met de Chinezen uit is op het vlak van wisselkoersen.

De Chinese vicepremier Liu He blijft in ieder geval wat langer in Washington dan eerder de bedoeling. Via een tolk verklaarde hij dat hij denkt dat er binnenkort zeer waarschijnlijk een overeenkomst tussen de landen gesloten kan worden. De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer stelde dat de delegaties zeker vooruitgang hebben geboekt, maar dat er nog een aantal grote hordes te nemen zijn.

