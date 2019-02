'VEON wil Russisch onderdeel verkopen'

De besprekingen eindigden zonder een akkoord omdat Veon meer geld wilde hebben dan Rostelecom bereid was te betalen, aldus de bronnen. Het onderdeel zou door Sova Capital zijn gewaardeerd op zo'n 8,5 miljard dollar inclusief schulden.

Het van de hand doen van het Russische onderdeel zou aansluiten bij de strategie van VEON om alleen in markten actief te zijn waar het de grootste of op een na grootste speler is. In Rusland moet VEON op de wireless-markt Mobile TeleSystems en MegaFon voor zich dulden. Rostelecom is er de grootste speler met vaste aansluitingen.

Geen commentaar

Een verkoop aan Rostelecom zou overigens ook goedkeuring van de Russische regering vereisen. Volgens de ingewijden ziet die momenteel geen heil in de deal. Rostelecom lijkt naar verluidt inmiddels ook al een andere weg ingeslagen te zijn door zijn belang uit te breiden in Tele2 Russia. Rostelecom had al 55 procent van dat bedrijf in handen.

VEON, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, weigerde commentaar te geven. Ook Rostelecom wilde niet reageren op het bericht.

