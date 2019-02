Nederland houdt 'triple A' bij Moody's

In een rapport spreekt Moody's van een ,,competitieve, gediversifieerde en rijke economie''. Wat de rekenmeesters ook positief vinden is dat de Nederlandse overheid volgens hen werk maakt van het afbouwen van haar schuldenlast.

Zaken als de brexit en de handelsoorlog kunnen nog wel roet in het eten kunnen gooien. Een ander risico dat Moody's wederom aanstipt zijn de hoge schuldenniveau's bij huishoudens in Nederland. Maar de risico's vallen in de ogen van de firma in het niet bij de positieve punten.