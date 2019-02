Fitch handhaaft kredietwaardigheid Italië

Eind januari kwam naar buiten dat Italië in het slot van vorig jaar in een recessie is beland. De populistische regering die op 1 juni in Italië aantrad, voert een expansief bestedingsbeleid. Er wordt onder meer extra geld vrijgemaakt voor de minderbedeelden, terwijl ook de pensioenleeftijd omlaag wordt gebracht.

Vooralsnog houdt Italië bij Fitch de rating BBB, met een negatieve outlook. Veel kenners vonden het in aanloop naar het rapport al twijfelachtig of Fitch over zou gaan tot een afwaardering van Italië. Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk zorgen over de vooruitzichten voor de Italiaanse economie in de studie zijn terug te vinden.

De zittende coalitie in Rome verwacht dit jaar 1 procent economische groei, terwijl Fitch niet verder komt dan 0,3 procent groei voor 2019. Een lagere economische groei maakt het voor de regering lastiger om afspraken met de Europese Commissie na te komen over onder meer het terugbrengen van het begrotingstekort.