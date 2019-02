Meer mensen met migrantenafkomst aan het werk

Ⓒ ANP

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders met een niet-westerse afkomst doen steeds meer mee op de arbeidsmarkt. Mensen met een migratieachtergrond uit landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië kwamen in de afgelopen jaren vaker aan betaald werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een rapport.