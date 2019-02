Agenda: Winsten AEX-bedrijven baren zorgen

Over de hele week resteerde voor de AEX 0,3% winst bij 541,37 punten. Het Damrak blijft achter bij Europa (+0,9%), terwijl de Amerikaanse S&P500 een plus van 0,9% opstreek.

Op Beursplein 5 vielen naast chiptoeleverancier ASMI (+12%) vooral de bouwbedrijven op: Heijmans (+14%), VolkerWessels (+12%) en BAM (+12%). De olieprijs steeg 2,3%.

Ondanks de plussen op de beurs, komt zorg in de markt over de winst per aandeel van fondsen die kwartaalcijfers rapporteerden.

Analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) vergelijkt de winst per aandeel voor de brede Stoxx 600. „Afgezet tegen een jaar geleden is er een daling van 4% en een versnelling door de kosteninflatie en de afzwakkende economisch groei.”

Daar staat onder beleggers opvallend een herwonnen vertrouwen tegenover. Voor het eerst in zeven maanden staat de meter bij ING op optimistisch. Beleggers zien ook meer rendement in hun portefeuille, aldus strateeg Simon Wiersma (ING Investment Office) over de ING BeleggersBarometer.

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro: „We zitten in het staartje van het bedrijfscijferseizoen. De resultaten zijn wereldwijd eigenlijk gemengd tot matig. Al doet Europa het iets beter.”

Dat kwartaalcijfers beter dan verwacht zijn, is geen verrassing, stelt hij. ABN Amro kijkt naar de wijziging in het percentage van de beat-ratio, de mate waarin cijfers de verwachtingen overtreffen. „Als je kijkt naar deze ratio in de VS dan ligt die dit kwartaal beduidend onder het gemiddelde van de afgelopen vier kwartalen. Vooral de beat-ratio van de omzet stelt teleur. In Europa was de beat-ratio van de winst maar net boven het historisch gemiddelde.”

Er zijn veel bedrijven die hun vooruitzichten naar beneden hebben bijgesteld. Dat versterkt het beeld dat resultaten gemengd tot matig waren, zegt hij.

„Dat kan overigens voor later in het jaar positief zijn, bedrijven zijn dan koopkansen. Analisten kunnen hun verwachtingen later weer naar boven moeten bijstellen. De economie zit in een dip, maar wij verwachten dat het in het tweede deel van het jaar beter wordt”, aldus Wessels van ABN Amro. „Per saldo is dat positief voor de wereldeconomie en zeker voor Nederland.”

,,De Chinese economie wordt gestimuleerd en is waarschijnlijk aan het uitbodemen. Europa scheert langs de afgrond van een recessie. Financiële markten negeren grotendeels het slechte nieuws en lopen vooruit op de lichte verbetering in de tweede helft van het jaar die wordt verwacht”, merkt de ABN Amro-strateeg.

De bank blijft positief over de uitkomst van de handelsgesprekken tussen de VS en China. Dat zal een spurt op de markt kunnen geven.

Dan de agenda. Woensdag kijkt Wessels vooral naar Ahold Delhaize met kwartaalresultaten als thermometer van uitgaven van consumenten.

De markt mikt op een ebit van rond €2,53 miljard. „Wij denken dat vooral de VS, Nederland en België positief zullen bijdragen aan de Ahold Delhaize-resultaten en dat het bedrijf zijn vooruitzichten bevestigt.”

Maandag 25 februari

07.00 Jaarcijfers B&S Group, Fugro, PostNL

08.00 Duitsland: Consumentenvertrouwen

16.00 VS: Groothandelsvoorraden

18.00 Jaarcijfers OCI

Dinsdag

07.00 Jaarcijfers Aalberts Industries

08.00 Duitsland: Consumentenvertrouwen

13.00 VS: Kwartaalcijfers Home Depot, Macy’s, Office Depot

14.30 VS: Bouwvergunningen, in aanbouw genomen woningen (december)

15.00 VS: S&P/Case-Shiller huizenprijzen

16.00 VS: Consumentenvertrouwen

Woensdag

06.00 Topontmoeting Trump en Kim in Vietnam

07.00 Resultaten Ahold Delhaize, Adyen, GrandVision

09.30 NL: Ondernemersvertrouwen

11.00 EU: consumentenvertrouwen

14.30 VS: Fabrieksorders

15.00 Uitleg Fed-president Powell in Washington

16.00 VS: In aanbouw genomen woningen

22.00 VS: Resultaten L Brands

Donderdag

07.00 Resultaten AMG, VolkerWessels, AB Inbev (Bel.)

14.30 VS: leading indicators, Economische groei 4e kwartaal (Nieuwe raming)

18.00 Speec Fed-lid Kaplan in San Antonio

Vrijdag

07.00 - 08.00 Jaarcijfers IMCD, Beter Bed, ICT Group

11.00 Eurozone: werkloosheid (februari), inflatie (januari)

14.30 VS: Persoonlijk inkomen (januari)

15.45 VS: Inkoopmanagersindex industrie (februari)

16.00 VS: Consumentenvertrouwen (februari)

