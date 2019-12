'Kering aast op maker ski-uitrusting Moncler'

Naar verluidt hebben leidinggevenden van Kering, het bedrijf achter merken als Gucci en Saint Laurent, gesproken met hun collega's van Moncler. Het is overigens geenszins zeker dat de gesprekken zullen leiden tot een deal.

Aan Moncler hangt momenteel een prijskaartje van 10 miljard euro. Voor een overname heeft Kering de steun nodig van grootaandeelhouder Remo Ruffini, die ook de leiding heeft over de onderneming. Het is Kering er alles aan gelegen om gelijke tred te houden met rivaal LVMH, die onlangs bekendmaakte juweliersbedrijf Tiffany in te lijven.