Superbelegger Buffett raakt $100 miljard niet kwijt

„De prijzen zijn torenhoog voor bedrijven die beschikken over goede toekomstverwachtingen”, schrijft de 88-jarige Buffett in zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway.

Buffett heeft in 2017 wel geprobeerd om het Nederlands-Britse levensmiddelenconcern Unilever te kopen voor circa €134 miljard. Maar na verzet van de Unilever-top haalde de Amerikaan het overnamebod meteen van tafel.

In 2019 gaan Buffett en zijn 95-jarige rechterhand Charlie Munger naar verwachting wel eigen aandelen inkopen en aandelen van andere bedrijven bijkopen op de beurs. Volgens Buffett moet dat echter niet gezien worden als een signaal dat de beurs gaat stijgen. „Charlie en ik hebben geen idee hoe aandelen het volgende week of volgend jaar gaan doen. Ons denken richt zich wel op het berekenen of een aantrekkelijk bedrijf meer waard is dan zijn beurskoers.” Zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway is grootaandeelhouder van ondernemingen als American Express, Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz en Southwest Airlines.

Buffett en zijn zakenpartner Munger hopen echter ook weer eens een grote overnameslag te kunnen slaan. „Zelfs op onze leeftijd van 88 en 95 jaar - ik ben de jongste - laat het vooruitzicht van een grote overname onze harten sneller kloppen”, schrijft Buffett.

