Onrust bij Surinaamse centrale bank

Ook in de rest van Suriname nemen de zorgen over de ontwikkelingen toe, waaronder bij economen. Men vreest dat de huidige regering onder leiding van president Desi Bouterse veel geld zal gaan uitgeven om de verkiezingen in mei 2020 te kunnen winnen. Dit terwijl het land net weer opkrabbelt uit een economische crisis, maar nog veel financiële problemen heeft.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei onlangs in het parlement dat de regering volgens de bankwet de mogelijkheid heeft bij de centrale bank een voorschot te nemen van 670 miljoen Surinaamse dollar, omgerekend zo'n 79,5 miljoen euro. De afgelopen jaren deed de minister dat niet, omdat hij en de centrale bank een deal hadden om deze vorm van monetaire financiering niet te gebruiken. Nu bankpresident Gersie is ontslagen, is Hoefdraad niet meer gebonden aan deze afspraak.