Negatief rentespook keert terug

— Wie geld leent, krijgt geld toe. Tenminste, als je de Duitse of Nederlandse overheid bent. Want door zorgen over de economie, Brexit en de handelsoorlog zijn beleggers op zoek naar veiligheid. En daardoor zakken de rentes op veilig geachte staatsobligaties weer onder de 0%. Tot ongenoegen van pensioenfondsen en spaarders, maar de staat is hierdoor miljarden goedkoper uit.