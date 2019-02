ECB-president Mario Draghi Ⓒ AFP

Ook in de 185 meter hoge ECB-kantoorkolos in Frankfurt zijn de steeds somberder cijfers doorgedrongen. Eind vorig jaar leek de Europese Centrale Bank nog voor te sorteren op een eerste rentestap na de zomer. Inmiddels wordt er alweer gesproken over hoe de centrale bank de eurozone bij een nieuwe recessie kan steunen.