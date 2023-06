Premium Het beste van De Telegraaf

Pararius ziet viermaal meer reacties Stormloop van woningzoekers op dalend aanbod huurwoningen

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Berlinda van Dam

Amsterdam - Verhuurplatform Pararius krijgt viermaal meer aanvragen voor huurwoningen binnen dan in voorgaande jaren. Vooral voor appartementen loopt het storm. Met name makelaars in de grote steden worden bedolven onder belangstelling voor het steeds schaarser wordende aanbod.