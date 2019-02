Winst Berkshire keldert door boekhoudregel

Aangezien de beurzen in het vierde kwartaal stevige verliezen noteerden, moest daardoor een eenmalige last van ruim 20 miljard worden genomen.

Berkshire haalde afgelopen jaar een operationele winst van 24,8 miljard dollar. Netto bleef maar 4 miljard dollar over, tegen bijna 45 miljard dollar in 2017. De omzet kwam uit op ruim 204 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog bijna 200 miljard dollar. Dit jaar waren het vooral de nuts- en spoorbedrijven die hun opbrengsten iets opvoerden.

Een groot deel van Berkshire, met zijn hoofdkantoor in Omaha, Nebraska, bestaat uit aandelenbelangen. Het grootste belang van de onderneming zit in Apple. Dat was eind vorig jaar ruim 40 miljard dollar waard. Ook in Bank of America, Wells Fargo, Coca-Cola en American Express heeft het bedrijf forse deelnemingen.