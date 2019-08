NSI geeft aandelen uit voor stockdividend

De aandelen van NSI vertegenwoordigen een waarde van 42,64 euro per stuk. Door de extra aandelen in de markt te zetten heeft NSI nu 7,2 miljoen euro extra kapitaal uitstaan bij aandeelhouders. In totaal heeft NSI nu ruim 18,9 miljoen aandelen uitstaan.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik