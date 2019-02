’Facebook-top is de weg kwijt’

Roger McNamee was jaren steun en toeverlaat van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, zoals hij meerdere start-ups als Electronic Arts naar hun top begeleidde. McNamee ging voor Zuckerberg door het vuur. Hij verdedigde ’Zuck’ toen die zijn bedrijfje weigerde voor $1 miljard te verkopen, destijds een enorm bedrag. Omdat hij er meer in zag.

Vanaf 2016 zag McNamee dat de top van het netwerk met 2 miljard gebruikers grip verloor op de toename van fake news, spamberichten en intriges. Van vriend werd hij de felste propagandist voor regulering tegen Facebook. Zijn boek ’Zucked: Waking Up to the Facebook Catastrophe’ (uitgever Pengquin Press, $28) is een hit in de VS én een afrekening.

Het toont gedetailleerd hoe Facebook als bedrijf explodeerde, overvraagd werd en zijn beveiliging kwetsbaar is voor dreigingen zoals Russische hackers. McNamee oordeelt hard: Facebook is een typisch Amerikaans bedrijf: gedreven door eeuwige expansie totaal van koers geraakt.

Coldplay hielp niet

Nog zo een. Muzieklabel EMI, opgericht in 1931, bloeide op tot een van de meest vernieuwende labels. Het ontwikkelde zijpaden in televisie en radartechnologie. Eamonn Forde toont in ’The Final Days of EMI’ (uitgeverij Omnibus, €19,75) hoe het label dat de Beatles, de Beach Boys Blur, Bowie, Kylie Minogue en Coldplay aan zich bond ten onder ging. De muziekgroep werd in 2011 opgedeeld en verkocht.

Hoe kon een van de grootste platenmaatschappijen van de 20e eeuw zo snel verdwijnen? Forde legt verbanden naar andere bedrijfssectoren. Vernieuwers als cd’s en de eerste muziekdelers, kon EMI vanwege zijn grote schulden niet snel bijbenen. Opdeling en verkoop aan concurrenten volgde.

Dé grote les: iedere opkoper, zoals Guy Hands bij EMI, moet naast de cijfers de soms neurotische eigenschappen van zijn medewerkers zoals hier de muzikanten leren waarderen. Anders is die overname bij voorbaat kansloos. Een uiterst vermakelijk en gedetailleerd boek.

"Smartphone verandert kastensysteem India"

China’s groei krijgt veel aandacht. Maar India is met, officieel, 1,3 miljard bewoners de sterkste groeier. Facebook heeft nergens zoveel gebruikers als in India. De belangrijkste drijver van die economische groei is de smartphone, schrijft Ravi Agrawal in ’India Connected’ (uitgeverij OUP, $13,60).

Het Indiase netwerk met nu 3G-, 4G- en straks 5G-verbindingen zorgt voor snel direct contact, bijvoorbeeld voor betalingen, in de meest afgelegen gebieden. De smartphone is er, anders dan in het Westen, ineens geaccepteerd en gebruikt als vernieuwer dankzij de toegang tot snel internet.

Waar het kastensysteem met zijn controles brede bevolkingsontwikkeling blokkeert, wordt dat volgens Agrawal aantoonbaar doorbroken. „De status van vrouwen, het onderwijs, de handel en bestuur verandert.” Miljoenen Indiërs die geen Engels spreken, krijgen via software al in hun eigen Hindi, Tamil of Bengaals toegang tot kennis.

Met zulke groeiers, neemt de energiebehoefte in dertig jaar met de helft toe, schrijven Joshua Goldstein en Staffan Qvist in ’A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow’ (uitgeverij Public Affairs, $26).

"Kernenergie is onvermijdelijk geworden"

Dat moet regeringen zorgen geven: het duurt bijna honderd jaar voordat een nieuwe bron van energie, zoals ooit steenkool en aardolie, de nieuwe standaard wordt. Niet de bron is interessant, tonen ze aan, maar de infrastructuur. Schalieolie genoeg in de VS, maar omdat de pijplijnen er naartoe ontbreken, is de prijs voor een tanktruckchauffeur naar $100.000 per jaar gestegen. Hun conclusie: kernenergie is onvermijdelijk, zorg nu al voor goede beveiliging.

Koningin Maxima doopt de nieuwe sleephopperzuiger van Van Oord in Rotterdam. Het offshore-familiebedrijf maakt door overnames goede jaren door. Ⓒ foto ANP

’Grondleggers’ (Uitgeverij Balans, €39,95) is het verhaal van Nederlandse baggeraars. Joke Korteweg legt de geschiedenis bloot van veelal familiebedrijven. Eindeloos lijken de fusie en overnames, met Van Oord, Volker Stevin, Boskalis - dat in 1984 vrijwel failliet is - Ballast Nedam en hun redding dankzij vermogende partners. Verzekeraar Delta Lloyd en investeerder HAL, de familie Van der Vorm, maken het mogelijk dat de Nederlandse baggeraars zich technologisch kunnen blijven vernieuwen en bij de wereldtop horen.

Helpt alle monetaire steun Nederland eigenlijk wel? Het Centraal Planbureau constateerde deze dat de stimulering van de ECB geen positief effect op de economie heeft gehad. Moeten staten begrotingstekorten harder aanpakken? In ’Austerity, When It Works and When It Doesn’t’ ($35) geven drie Italiaanse economen van Harvard en de Bocconi-universiteit een genuanceerd overzicht. Ze vergeleken zeventien landen - heel handig overzicht - en de ingrepen in de staatsfinanciën vanaf 1970.

Duidelijk is dat bezuinigingen veel het bedrijfsleven en consumentenuitgaven veel minder afremmen dan belastingverhogingen. Maar politici zijn traditioneel bang om te bezuinigen, uit vrees om kiezers te verliezen. Alberto Alesina, Carlo Favero en Francesco Giavazzi tonen dat zulke ingrepen hun politieke carrière veel minder vaak beeïndigen dan we denken.

"Instituten herbouwen om te groeien"

Dan nog twee recente boeken over Nederlandse instituten in zwaar. de éminence grise Herman Tjeenk Willink, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, test in ’Groter denken, kleiner doen’ (uitgeverij Prometheus, €15) de kracht van ons vangnet en publieke voorzieningen voor zoiets als ons pensioen. ’Betonrot’ is een rake typering.

Al jaren zijn instituten verzwakt. De liberalisering van afgelopen jaren heeft overheidsinstituten uitgehold. Tegelijkertijd hebben Nederlanders financieel ingeleverd en is hun geloof in pensioenfondsen afgenomen. Hoe moet Nederland zijn kwaliteit behouden? Alleen als burgers en de professionele experts zich samen sterk gaan maken voor hun instituten, stelt Tjeenk Willink. „Groter denken, kleiner doen.”

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, gaat hetzelfde probleem met veel feitenkennis van het instituut te lijf in ’Veenbrand’ (Prometheus, €19,99). Putters ziet de overgang naar nieuwe samenleving. Met een economische tweedeling: wie kan wel en niet digitaal mee? Volgens Putters hebben instellingen een te grote focus op economische groei, de energierekening, ons gas en pensioen zijn daar een voorbeeld van.

Dat leidt af van grote veranderingen die smeulen: meer ongelijkheid, minder goede gezondheid, minder goede woningen - en dat lot treft niet langer alleen de oude ’onderkant’, waarschuwt Putters.