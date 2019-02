Helft scholieren heeft bijbaan

Ruim 236.000 jongeren op de middelbare school hadden in 2018 betaald werk. Waar in 2013 nog maar 42% aan het werk was, is dat nu al gegroeid tot de helft. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS.

De scholieren worden voornamelijk op zaterdagen van de straat gehouden door hun bijbaan. Acht op de tien scholieren met een baantje werkt af en toe op die dag. Zondagsrust is ook maar aan de helft van de bijwerkende jongeren besteed.

Vooral jongens en meisjes die op de havo zitten, steken de handen uit de mouwen en dat legt ze geen windeieren. Van hen werkt 54%, terwijl dat bij vwo’ers (49%) en kinderen op het vmbo (47%) minder dan de helft is. Havisten verdienen ook het meeste met hun werk, gemiddeld ongeveer 1800 euro in een heel jaar. De doorsnee scholier verdient 1600 euro.

Jonge meiden geven wat betreft arbeidsparticipatie het goede voorbeeld. Meisjes hebben net iets vaker een bijbaan dan jongens.

Meisjes zijn het vaakst vakkenvuller of kassamedewerker. Jongens vullen ook vaak vakken, maar zijn ook geregeld krantenbezorger.

Acht op de tien scholieren met bijbaan werken minder dan 12 uur per week, de rest dus meer. De overheid staat ouders toe om jongeren 40 uur te laten werken, maar rekent daar dan ook tijd op school bij.

Of het harde werk van de jongeren ten koste gaat van schoolprestaties, is de vraag.

In januari sloeg een middelbare school in Vlissingen nog alarm omdat kinderen in havo 4 daar regelmatig 20 uur per week werkten. Het bestuur schreef een brief aan de ouders. Volgens de school hebben de jongeren het veel te druk door de bijbaantjes en hangt het risico van een burn-out in de lucht.