Postbedrijven samen verder

Vorig jaar gaven PostNL en Sandd al aan dat ze willen samengaan, omdat de postmarkt krimpt. Door digitalisering wordt steeds minder post verstuurd.

"Eind aan veldslag rond de zakenpost"

De afgelopen jaren vochten de postbedrijven elkaar de tent uit om de grootzakelijke contracten. Waar de postzegelprijs voor een particulier in de afgelopen vijf jaar praktisch is verdubbeld tot €0,87 per brief nu, betalen bedrijven zoals de Postcodeloterij circa €0,10.

PostNL neemt de 19.000 werknemers en 23 Sandd-locaties over. De verwachting is dat de overname na de zomer rond komt.

