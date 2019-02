Investeringen VEON betalen zich uit

Amsterdam - Telecombedrijf VEON heeft de laatste maanden van 2018 naar eigen zeggen geprofiteerd van investeringen in netwerken. Onder meer in Oekraïne, Pakistan en Algerije betaalden bestedingen in 4G/LTE-netwerken zich uit. Al met al waren de resultaten van VEON naar eigen zeggen solide. Wisselkoerseffecten zorgden wel voor tegenwind.